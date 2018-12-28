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10 ошибок, из-за которых ваши новогодние желания не исполнятся никогда

29.12.2018 18:00 — Разное | Ежедневник  
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10 ошибок, из-за которых ваши новогодние желания не исполнятся никогда

фото: Ritty.ru

Плохая новость: 9 из 10 ваших новогодних целей не сбудутся в 2019 году. Хорошая новость в том, что наши желания не сбываются из-за этих 10 ошибок. Если не повторять их, то велик шанс исполнить то, что было загадано в новогоднюю ночь.

Ставить цели, не соответствующие внутреннему ритму

Однажды мы встретились с подругой и начали говорить про новогодние цели. Выяснилось, я запланировала для себя шесть, а подруга — 128! 
Я уверена, самое губительное для новогодних обещаний — это ставить цели, которые не соответствуют твоему внутреннему ритму. Для меня шесть — это максимум на год, это позволяет мне не рассеивать внимание. А кому-то, возможно, мало и тысячи.

Страдать перфекционизмом

Считается, что если человек выполняет 6 дел из 10 запланированных, то это уже хорошо. Не пытайтесь быть суперменом, который готов надорваться и лечь в больницу от невроза, но выполнить все. Помните, что 60% выполнения — это уже хорошо.

Почему такая цифра? Человек изначально любит преувеличивать свои возможности, поэтому 60% — это, считайте, максимум из того, что он мог бы сделать, если бы мыслил реалистично.

Бояться больших цифр

Несколько лет назад я похудела почти на 30 килограммов. Когда я поняла, что мне надо скинуть такой большой вес, чуть не впала в депрессию. Но, если разделить эту цифру на год, то выяснится, что это всего 2—3 килограмма в месяц, на которые нужно стройнеть. Так что слона надо есть по частям. Просто разбить свою цель на маленькие отрезки — старый рабочий дедовский метод.

Не быть точным

Когда мы в первый год с друзьями составляли новогодние списки, то обнаружили, что они фантастически размытые. Например, там было написано: «В новом году выйти на новый финансовый уровень». Это что такое? Что значит «новый финансовый уровень»? Это значит позволить себе заваривать чайный пакетик только один раз? Или летать бизнес-классом и покупать по две машины разных цветов?

Будьте конкретнее.

Бесконечно бояться

Иногда цель кажется такой большой, что хочется «достать чернил и плакать». Возникает вопрос: «С чего начать?»

На своем писательском курсе «Текстура» я всегда говорю тем, кто не знает, с чего начать писать книгу: «Начните с чего угодно». С любого места. С любой главы. С любой истории. В отношении целей это работает так же: сделай первый шаг, а все остальное подтянется.

Не назначать дату старта

Размытая дата старта — еще одна убийца новогодних желаний. Если вы хотите пробежать марафон в новом году, то скажите, когда? Хотите похудеть — запланируйте первый день вашей новой жизни. Хотите выучить итальянский — расскажите (да хотя бы здесь, в комментариях) — когда у вас будет первый урок?

Критиковать себя

А иногда мы слишком предвзяты к себе. После первого срыва или неудачи хочется все бросить. В таком случае лучше сохранять спокойствие и помнить про эмоциональный цикл перемен, который состоит их 5 этапов: 1. Необоснованный оптимизм. 2. Информированный пессимизм. 3. Момент отчаяния. 4. Информированный оптимизм. 5. Успех и самореализация.

Невозможно все время двигаться к своей цели ровно и четко. Иногда будет наступать момент отчаяния, и это совершенно нормально.

Много болтать и мало делать

Еще один вопрос: рассказывает о своих целях или нет? У некоторых людей это работает так: они очень много болтают о своих желаниях, а для мозга ведь нет разницы, фантазии это или реальность. И он ставит галочку, что это событие уже произошло. И у нас пропадает мотивация.

Лично мне болтовня иногда мешает, а иногда помогает. Если в вашем случае слова уменьшают мотивацию, то к черту слова!

Обманывать себя

Как однажды сказала моя подруга: «Женщины никогда не могут понять по-настоящему, чего они хотят: «гелендваген» или чтобы их любили?»Иногда нам кажется, что «гелендваген» — синоним любви. Возможно, в некоторых случаях это действительно так. Но не стоит подменять то, что хочешь чувствовать, тем, что хочешь иметь.

Я обычно прошу составить список не вещей, а список того, что хочется чувствовать. Так точнее.

Недооценивать себя

Знаете, есть такой синдром Даннинга-Крюгера. Он заключается в том, что люди с низким уровнем квалификации принимают ошибочные решения в силу низкого уровня квалификации. Как сказал мой друг: «Дураки не понимают, что они дураки, потому что дураки» (только вместо «дураки» там было слово пожестче).

Но есть и хорошая новость: если вы полны сомнений в своем таланте и квалификации, возможно, вы далеко не дурак.

Лариса Парфентьева

 
Теги: Новости
 
 
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Плохая новость: 9 из 10 ваших новогодних целей не сбудутся в 2019 году. Хорошая новость в том, что наши желания не сбываются из-за этих 10 ошибок. Если не повторять их, то...
 
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