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Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны

29.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны

Проживающих здесь 40 человек сердечно поздравили с наступающим Новым годом глава района Николай Розум, председатель районного объединения профсоюзов Елена Ястремская, председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова.  Искренние пожелания и сладкие торты от первого секретаря РК ОО БРСМ Натальи Метелицы также пришлись по душе жителям этого уютного дома.  Крепкого здоровья и долголетия пожелала всем присутствующим председатель  Бастунского сельисполкома Светлана Немеро. Благодарные улыбки, оптимизм вызвало выступление заместителя директора ООО «ЮрГенТранс» Юрия Яблонского, который  вручил всем еще и новогодние подарки.


Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны

Трогательную рождественскую композицию в стихах и песне показали воспитанники Радунского социально-педагогического центра. Подарили они пожилым людям и  сувениры — ангелов-хранителей и новогодние елочки, которые сделали своими руками.

А когда на сцену вышли участницы вокальной группы «Пралескі» из Начи, то вместе с ними пел весь зал.

За доставленную радость, внимание и заботу о пожилых людях  приехавших гостей поблагодарила директор территориального центра социального обслуживания населения Вороновского района Антонина Эйсмонт.


Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны

 
 
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Проживающих здесь 40 человек сердечно поздравили с наступающим Новым годом глава района Николай Розум, председатель районного объединения профсоюзов Елена...
 
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