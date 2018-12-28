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Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
29.12.2018 — Разное | Вороновская газета
Проживающих здесь 40 человек сердечно поздравили с наступающим Новым годом глава района Николай Розум, председатель районного объединения профсоюзов Елена Ястремская, председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова. Искренние пожелания и сладкие торты от первого секретаря РК ОО БРСМ Натальи Метелицы также пришлись по душе жителям этого уютного дома. Крепкого здоровья и долголетия пожелала всем присутствующим председатель Бастунского сельисполкома Светлана Немеро. Благодарные улыбки, оптимизм вызвало выступление заместителя директора ООО «ЮрГенТранс» Юрия Яблонского, который вручил всем еще и новогодние подарки.
Трогательную рождественскую композицию в стихах и песне показали воспитанники Радунского социально-педагогического центра. Подарили они пожилым людям и сувениры — ангелов-хранителей и новогодние елочки, которые сделали своими руками.
А когда на сцену вышли участницы вокальной группы «Пралескі» из Начи, то вместе с ними пел весь зал.
За доставленную радость, внимание и заботу о пожилых людях приехавших гостей поблагодарила директор территориального центра социального обслуживания населения Вороновского района Антонина Эйсмонт.
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Новогоднее торжество с участием главы районасостоялось в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Бастуны
Проживающих здесь 40 человек сердечно поздравили с наступающим Новым годом глава района Николай Розум, председатель районного объединения профсоюзов Елена...
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