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В рамках акции «Наши дети» председатель Слуцкого райисполкома поздравил пациентов детского отделения Слуцкой ЦРБ с Новым годом

29.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В рамках акции «Наши дети» председатель Слуцкого райисполкома поздравил пациентов детского отделения Слуцкой ЦРБ с Новым годом

Председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский поздравил с Новым годом детей, которые находятся на лечении в детском отделении Слуцкой центральной районной больницы. Андрей Владиславович пожелал ребятам здоровья, исполнения желаний и успехов во всех начинаниях.

Члены Молодежного парламента города Слуцка, БРПО, БРСМ подготовили для детей праздничное представление. Ребята вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком, Бабой Ягой и Гарри Поттером водили хороводы, танцевали и даже играли в хоккей. В мероприятии приняли участие представители районной организации РОО «Белая Русь».

Гости праздника вручили ребятам подарки.











Слуцкий край

 
 
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Члены Молодежного парламента города Слуцка, БРПО, БРСМ подготовили для детей праздничное представление. Ребята вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком,...
 
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