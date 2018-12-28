В рамках акции «Наши дети» председатель Слуцкого райисполкома поздравил пациентов детского отделения Слуцкой ЦРБ с Новым годом





Председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский поздравил с Новым годом детей, которые находятся на лечении в детском отделении Слуцкой центральной районной больницы. Андрей Владиславович пожелал ребятам здоровья, исполнения желаний и успехов во всех начинаниях.

Члены Молодежного парламента города Слуцка, БРПО, БРСМ подготовили для детей праздничное представление. Ребята вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком, Бабой Ягой и Гарри Поттером водили хороводы, танцевали и даже играли в хоккей. В мероприятии приняли участие представители районной организации РОО «Белая Русь».

Гости праздника вручили ребятам подарки.







































