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Поздравление с Новым годом от председателя Брестского горисполкома А.С. Рогачука

29.12.2018 19:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Дорогие брестчане! Примите искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым! Каждый уходящий год привносит в нашу жизнь свежие краски, остроту ощущений, обогащает опытом. В череде событий 2018-го — реализация мероприятий и строительство объектов, запланированных в рамках распоряжения Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко по подготовке города к 1000-летию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62056.php

Поздравление с Новым годом от председателя Брестского горисполкома А.С. Рогачука

Оценивая год уходящий, можно с уверенностью сказать, что для города он стал новой интересной страницей в летописи егоразвития. Мы создавали безопасные и комфортные условия проживания, строили новое жилье и современные детские спортивные площадки, возводили детсады и путепроводы. В 2018-м году открылись детский ясли-сад на 350 мест, футбольный манеж, молодежно-патриотический центр, хоспис, пристройка к приемному отделению УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи», станция скорой медицинской помощи в юго-западной части города и многие другие объекты.

В городе развивалась дорожно-транспортная инфраструктура, прошла модернизация Варшавского шоссе в районе перекрестков с бульваром Шевченко и ул. Махновича, новый облик приобрела улица Пионерская, было реконструировано троллейбусное депо, свои очертания приобрело кольцо Западного обхода, здание автовокзала по ул. Орджоникидзе, а также заметно преобразился Кобринский путепровод и Партизанский проспект.

В рамках масштабной кампании по благоустройству в Бресте было заасфальтировано 24 улицы – рекордное количество для нашего города, статус гравийных дорог сменили 17 транспортных артерий. В этом году были благоустроены дворовые территории, высажена не одна тысяча деревьев и кустарников, продолжены работы по реконструкции и строительству набережной р. Мухавец, а также по парку 1000-летия.

Наступающий год — юбилейный для Бреста. Год особой ответственности и свершения грандиозных планов. В 2019-ом нашему пограничному городу исполнится 1000 лет. Более того, он будет носить почетный статус культурной столицы СНГ. Запланировано много ярких и интересных мероприятий. Уверен, что они останутся в памяти брестчан и гостей города, еще больше сплотят горожан, подвигнут на добрые дела и свершения на благо родного Бреста.

Пусть 2019 год принесет вам благополучие, удачу, любовь и взаимопонимание, много счастливых дней! Брест — удивительный город, в нем живут замечательные, искренние и гостеприимные люди.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких, всего самого доброго!

Дорогие друзья! Будьте здоровы и счастливы! С Новым годом и Рождеством Христовым!

С уважением, председатель Брестского городского
исполнительного комитета Александр Рогачук

 
Теги: Брест
 
 
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Дорогие брестчане! Примите искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым! Каждый уходящий год привносит в нашу жизнь свежие краски,...
 
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