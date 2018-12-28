В Каменце открыли «Евроопт»

Еще одним магазином в Каменце пополнилась торговая сеть «Евроторга». Долгожданное открытие магазина состоялось 29 декабря. В преддверии новогодних праздников – это своеобразный подарок каменчанам, ведь жители давно мечтали о широком ассортименте и низких ценах (именно так позиционирует себя «Евроопт»).



Как прошло открытие магазина читайте в следующем номере «НК».