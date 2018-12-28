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В Каменце открыли «Евроопт»
29.12.2018 15:45 — Разное | Навiны Камянеччыны
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Еще одним магазином в Каменце пополнилась торговая сеть «Евроторга». Долгожданное открытие магазина состоялось 29 декабря. В преддверии новогодних праздников – это своеобразный подарок каменчанам, ведь жители давно мечтали о широком ассортименте и низких ценах (именно так позиционирует себя «Евроопт»).
Как прошло открытие магазина читайте в следующем номере «НК».
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Еще одним магазином в Каменце пополнилась торговая сеть «Евроторга». Долгожданное открытие магазина состоялось 29 декабря. В преддверии новогодних... Сообщение В...
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