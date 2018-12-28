Россельхознадзор с 29 декабря снял запрет на ввоз продукции с двух мясных предприятий Беларуси

Россельхознадзор с 29 декабря снял запрет на поставки продукции с двух мясных предприятий Беларуси.

Как сообщает служба, это ОАО "Витконпродукт" и ОАО "Гомельский мясокомбинат". Поставки разрешены за исключением продукции свиноводства, которая запрещена в связи с африканской чумой свиней.

Как поясняет Россельхознадзор, ограничения сняты по результатам рассмотрения предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, а также с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Продукция с этих предприятий должна быть выработана с 29 декабря 2018 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, уточняет служба.