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Россельхознадзор с 29 декабря снял запрет на ввоз продукции с двух мясных предприятий Беларуси
Россельхознадзор с 29 декабря снял запрет на поставки продукции с двух мясных предприятий Беларуси.
Как сообщает служба, это ОАО "Витконпродукт" и ОАО "Гомельский мясокомбинат". Поставки разрешены за исключением продукции свиноводства, которая запрещена в связи с африканской чумой свиней.
Как поясняет Россельхознадзор, ограничения сняты по результатам рассмотрения предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, а также с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.
Продукция с этих предприятий должна быть выработана с 29 декабря 2018 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, уточняет служба.
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Россельхознадзор с 29 декабря снял запрет на поставки продукции с двух мясных предприятий Беларуси. Как сообщает служба, это ОАО "Витконпродукт" и ОАО "Гомельский...
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