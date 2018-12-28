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Новогодние подарки: могилевским коммунальщикам вручили сертификат на хлеб
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В ЖЭУ Ленинского района Могилева устроили аттракцион невиданной щедрости. Руководство решило порадовать своих сотрудников перед праздниками, и вручило им подарочные сертификаты продуктовых магазинов «Вейно», «Кадино» и «Колос». Фото одного из них опубликовали в группе «Могилев Live» в соцсети «Вконтакте»,
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В ЖЭУ Ленинского района Могилева устроили аттракцион невиданной щедрости. Руководство решило порадовать своих сотрудников перед праздниками, и вручило им...
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