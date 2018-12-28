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Кофейный бренд выпустил коллекцию чашек в честь Парижа

29.12.2018 17:43 — Разное | KYKY  
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Компания Nespresso в канун Нового года представила эксклюзивную лимитированную коллекцию блендов Variations Taste of Paris, посвящённую Парижу. В нее вошли два бленда с ароматами французских десертов макарон и пралине, и один – для создания классического черного эспрессо. Бленды Variations Macaron и Variations Praline в сочетании с тонким карамельно-злаковым шлейфом переносят любителей кофе в парижскую кондитерскую. А классический кофе Paris Black раскрывается ореховыми и древесными нотами, сочетая арабику из Южной и Центральной Америки.

В коллекцию вошли также уникальные аксессуары Origin, над созданием которых работала Индиа Мадави – один из самых узнаваемых дизайнеров современности. Она решила поделиться с любителями кофе атмосферой французских кофеен и превратить дегустацию напитка в настоящий ритуал. 

Источником вдохновения для Индии послужила форма кофейного зерна. Благодаря уникальному дизайну, чашки идеально помещаются в ладонь и позволяют в полной мере насладиться любимым напитком. Кроме того, Индиа разработала дизайн самих упаковок и капсул блендов Variations. Как рассказала сама дизайнер, она стремилась раскрыть мир Nespresso, в котором кофе – это невероятное удовольствие, позволяющее парить, словно в облаках. Индиа попыталась превратить дизайн в наслаждение для глаз.  

Мадави известна своими необычными цветовыми и архитектурными решениями. Со времен жизни в Париже, где по ее дизайну был создан знаменитый ресторан Jean Francois Piege, она вновь и вновь возвращается к теме французской романтики. 

В коллекцию Origin вошли чашки объема 80 мл, 180 мл, 270 мл и 390 мл, а также поднос для сервировки. Всю коллекцию кофе и аксессуаров теперь можно приобрести и в Беларуси.

 

 
 
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Компания Nespresso в канун Нового года представила эксклюзивную лимитированную коллекцию блендов Variations Taste of Paris, посвящённую Парижу. В нее вошли два бленда с ароматами...
 
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