Кофейный бренд выпустил коллекцию чашек в честь Парижа

Компания Nespresso в канун Нового года представила эксклюзивную лимитированную коллекцию блендов Variations Taste of Paris, посвящённую Парижу. В нее вошли два бленда с ароматами французских десертов макарон и пралине, и один – для создания классического черного эспрессо. Бленды Variations Macaron и Variations Praline в сочетании с тонким карамельно-злаковым шлейфом переносят любителей кофе в парижскую кондитерскую. А классический кофе Paris Black раскрывается ореховыми и древесными нотами, сочетая арабику из Южной и Центральной Америки.

В коллекцию вошли также уникальные аксессуары Origin, над созданием которых работала Индиа Мадави – один из самых узнаваемых дизайнеров современности. Она решила поделиться с любителями кофе атмосферой французских кофеен и превратить дегустацию напитка в настоящий ритуал.

Источником вдохновения для Индии послужила форма кофейного зерна. Благодаря уникальному дизайну, чашки идеально помещаются в ладонь и позволяют в полной мере насладиться любимым напитком. Кроме того, Индиа разработала дизайн самих упаковок и капсул блендов Variations. Как рассказала сама дизайнер, она стремилась раскрыть мир Nespresso, в котором кофе – это невероятное удовольствие, позволяющее парить, словно в облаках. Индиа попыталась превратить дизайн в наслаждение для глаз.

Мадави известна своими необычными цветовыми и архитектурными решениями. Со времен жизни в Париже, где по ее дизайну был создан знаменитый ресторан Jean Francois Piege, она вновь и вновь возвращается к теме французской романтики.

В коллекцию Origin вошли чашки объема 80 мл, 180 мл, 270 мл и 390 мл, а также поднос для сервировки. Всю коллекцию кофе и аксессуаров теперь можно приобрести и в Беларуси.