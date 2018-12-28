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Американский архитектор сделал карьеру в США, но мечтает жить в Гродно. История, которая вас вдохновит
Новости Беларуси. Goodbye, America! Житель США решил навсегда переехать жить в Беларусь. Илькер Коджахан – достаточно известный в Нью-Йорке архитектор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его дизайнам построены многие офисы и торговые центры на Таймс-сквер, Мэдисон-авеню, загородные дома. Мужчина сделал себе имя в Америке, но старость решил встретить в городе, который близок сердцу художника – он выбрал Гродно.
Чем руководствовался Илькер, узнавала корреспондент Галина Буро.
Илькер Коджахан, архитектор (США):
Илькер Коджахан сравнивает исторический центр Гродно с канадским Монреалем в миниатюре. Рука художника сама тянется за маркерами (их всегда носит на воротнике свитера), чтобы сделать набросок дома купца Муравьева XIX века. И вот за считанные минуты на бумаге практически шедевр.
Илькер уже три месяца большую часть времени проводит в Гродно. Изредка улетает в Нью-Йорк и Стамбул – там живут дочери. Мужчина и сам родом из Турции, а в США уже сделал карьеру архитектора. На пенсии решил подыскать город для души.
Илькер Коджахан:
Променад по улицам Гродно – любимое занятие, тем более, уже обзавелся в этом городе друзьями.
Галина Буро, СТВ:
А еще знакомится с народной культурой. Творческую натуру впечатляет белорусский колорит.
Илькер Коджахан:
Орнамент он ищет теперь и на упаковках продуктов в магазине. Или хотя бы надпись Made in Belarus. Ведь раз решил жить в этой стране, надо распробовать местную кухню. В корзину отправляется молочка, мясные изделия, томатный сок, шоколад. И обязательно любимый продукт.
Илькер Коджахан:
Причина переезда еще и в попытке уйти от грустных мыслей: в Нью-Йорке он стал вдовцом. В Гродно с чистого листа. Тем более, признается, теряет голову от красоты славянских женщин. Под Новый год у белорусской елки загадывает желание.
Илькер Коджахан:
В Беларуси Илькеру уже поступило предложение по работе. Сразу после Нового года пройдет его первая выставка под названием «Нью-Йорк – Гродно». В планах – открыть студию дизайна и построить дом.
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Американский архитектор сделал карьеру в США, но мечтает жить в Гродно. История, которая вас вдохновит
Новости Беларуси. Goodbye, America! Житель США решил навсегда переехать жить в Беларусь. Илькер Коджахан – достаточно известный в Нью-Йорке архитектор, сообщили в...
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