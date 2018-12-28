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После переговоров с Лукашенко Путин играет в хоккей
29 декабря после переговоров с Александром Лукашенко Владимир Путин сыграл в хоккей. Он принимает участие в начавшемся на катке на Красной площади товарищеском хоккейном матче "Ночная лига".
Фото РИА Новости
Александр Лукашенко, который много играет в хоккей, участия в турнире не принимает. Составы команд традиционные, сообщают российские СМИ: на площадке — министр обороны России Сергей Шойгу, а также ветераны советского и российского хоккея Павел Буре, Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов.
Переговоры в Кремле, на которых обсуждались экономические и интеграционные проблемы России и Беларуси, продолжались 3,5 часа. Их итоги не ясны: заявление для прессы после переговоров не было.
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29 декабря после переговоров с Александром Лукашенко Владимир Путин сыграл в хоккей. Он принимает участие в начавшемся на катке на Красной площади товарищеском...
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