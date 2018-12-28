После переговоров с Лукашенко Путин играет в хоккей

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Александр Лукашенко, который много играет в хоккей, участия в турнире не принимает. Составы команд традиционные, сообщают российские СМИ: на площадке — министр обороны России Сергей Шойгу, а также ветераны советского и российского хоккея Павел Буре, Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов.





Переговоры в Кремле, на которых обсуждались экономические и интеграционные проблемы России и Беларуси, продолжались 3,5 часа. Их итоги не ясны: заявление для прессы после переговоров не было.