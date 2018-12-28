Предновогодний Слуцк с высоты птичьего полёта. Видео

Не легко создать себе новогоднее настроение, когда за окном плюсовая температура, морось и туман.

Чтобы хоть немного приблизить ощущение праздника, SlutskGorod полетал над ночной площадью Слуцка и посмотрел, как выглядит новогодняя иллюминация с высоты птичьего полёта. Хотя, конечно, снега не хватает.

Смотрите также: В центре Слуцка установили светящуюся свинку



Slutsk-Gorod.by