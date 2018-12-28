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Предновогодний Слуцк с высоты птичьего полёта. Видео
29.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Не легко создать себе новогоднее настроение, когда за окном плюсовая температура, морось и туман.
Чтобы хоть немного приблизить ощущение праздника, SlutskGorod полетал над ночной площадью Слуцка и посмотрел, как выглядит новогодняя иллюминация с высоты птичьего полёта. Хотя, конечно, снега не хватает.
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Чтобы хоть немного приблизить ощущение праздника и чуда, SlutskGorod полетал над ночной площадью Слуцка и посмотрел, как выглядит новогодняя иллюминация с высоты...
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