Фотофакт: в центре Слуцка установили светящуюся свинку





Вечером в субботу в центре Слуцка возле «памятника Санте» работники Слуцкого ЖКХ установили светящуюся скульптуры свиньи - символ 2019 года.

Свинка держит в «руке» розовую шляпку и переливается светодиодными огоньками.

























Главная ёлка Слуцка и другие объекты новогодней иллюминации зажглись 23 декабря. Как это было, можно посмотреть здесь .



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