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Фотофакт: в центре Слуцка установили светящуюся свинку
29.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Вечером в субботу в центре Слуцка возле «памятника Санте» работники Слуцкого ЖКХ установили светящуюся скульптуры свиньи - символ 2019 года.
Свинка держит в «руке» розовую шляпку и переливается светодиодными огоньками.
Главная ёлка Слуцка и другие объекты новогодней иллюминации зажглись 23 декабря. Как это было, можно посмотреть
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Вечером в субботу в центре Слуцка возле «памятника Санте» работники Слуцкого ЖКХ установили светящуюся скульптуры свиньи - символ 2019 года.
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