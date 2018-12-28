|
Фотофакт. Автобус с Дедом Морозом и Снегурочками в Барановичах
29.12.2018 21:06 — Разное | Виртуальный Брест
Традиционно накануне Нового года городской автопарк запускает "Новогодний маршрут".
«Новогодний автобус» в Барановичах. Все фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно накануне Нового года городской автопарк запускает "Новогодний маршрут". «Новогодний автобус» в Барановичах. Все фото: Александр ЧЕРНЫЙ В этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)