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1 января 2019 года будет запрещено движение по некоторым улицам города Бреста
29.12.2018 21:06 — Разное | Виртуальный Брест
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны и осторожны!
В связи с проведением культурно-массовых мероприятий 1 января 2019 года будет запрещено движение транспортных средств по ул.Ленина и ул.Карла Маркса (кроме троллейбусов) на участке дороги от ул.Гоголя до ул.Мицкевича с 00:00 до 05:00 часов, а также по ул.Дубровской, ул.Смирнова, ул.Старозадворской, ул.Московской, ул.Суворова, ул.Сябровской, ул.Гаврилова (в местах установки новогодних елок) с 01:00 до 04:00 часов. Обращаем ваше внимание, что движение общественного транспорта будет осуществляться по утвержденному Брестским горисполкомом графику.
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Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны и осторожны! В связи с проведением культурно-массовых мероприятий 1 января 2019 года будет запрещено движение...
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