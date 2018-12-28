Марадона не появляется на работе в своем мексиканском клубе

Почетный председатель ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона, с сентября тренирующий также клуб «Дорадос» из второго мексиканского дивизиона, до сих пор не явился в расположение команды, сообщает Sports.ru со ссылкой на TyC Sports .



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Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Аргентинец должен был приступить к предсезонной работе 26 декабря.

В настоящее время тренировочным процессом «Дорадос» руководит специалист по физподготовке.

Предполагается, что Марадона недоволен тем, что никто из клуба не ведет переговоров с его ассистентом Луисом Исласом о новом контракте.

Кроме того, Марадону не устраивает ситуация с отсутствием трансферов. Его контракт с «Дорадос» рассчитан до июня 2019 года.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо» и в июле даже побывал в городе над Бугом, где рассказал о своих больших планах по поводу работы в Беларуси. И даже не исключил, что останется жить в Бресте .

Однако затем Марадона улетел на родину «перезарядить батарейки» и с тех пор, несмотря на неоднократные обещания , в Бресте так и не появился.

Зато в сентябре стало известно, что знаменитый аргентинец возглавил мексиканский «Дорадос».