На Галапагосских островах не будут взрывать новогодние фейерверки, чтобы уберечь от стресса черепах

Новости Эквадора. На Галапагосских островах на Новый год не будут взрывать фейерверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне власти ввели запрет на ввоз, продажу, распространение и использование пиротехники, чтобы уберечь от стресса черепах. Шумовые и световые эффекты могут вызвать у животных тахикардию и сердечные заболевания. Кроме того, химические вещества, выделяемые при взрыве, негативно сказываются на качестве воды и воздуха.







