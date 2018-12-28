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На Галапагосских островах не будут взрывать новогодние фейерверки, чтобы уберечь от стресса черепах

29.12.2018 20:55 — Разное | СТВ  
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Новости Эквадора. На Галапагосских островах на Новый год не будут взрывать фейерверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне власти ввели запрет на ввоз, продажу, распространение и использование пиротехники, чтобы уберечь от стресса черепах. Шумовые и световые эффекты могут вызвать у животных тахикардию и сердечные заболевания. Кроме того, химические вещества, выделяемые при взрыве, негативно сказываются на качестве воды и воздуха.

На Галапагосских островах не будут взрывать новогодние фейерверки, чтобы уберечь от стресса черепах

На Галапагосских островах не будут взрывать новогодние фейерверки, чтобы уберечь от стресса черепах
 
 
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Новости Эквадора. На Галапагосских островах на Новый год не будут взрывать фейерверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне власти ввели запрет...
 
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