В страшном ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погибли 6 человек

Новости России. Шесть человек погибли в результате крупного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 20 человек получили различные травмы.

Пострадавших доставляют в близлежащие больницы. На месте ЧП работают бригады скорой помощи, спасатели и полицейские.









Авария произошла на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. По невыясненным пока причинам грузовик МАЗ выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус, который перевозил вахтовиков. Следом в аварию попали еще несколько автомобилей – водители не сумели вовремя затормозить.



