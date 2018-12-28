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Президенты Беларуси и России в формате «один на один» обсудили аспекты белорусско-российских отношений

29.12.2018 19:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В отношениях Минска и Москвы многие проблемные вопросы нужно решать на перспективу. Такую необходимость отметил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 декабря глава белорусского государства с рабочим визитом находится в Москве.

Президенты Беларуси и России в формате «один на один» обсудили аспекты белорусско-российских отношений

Напомним, на этой неделе это уже второй межгосударственный диалог на высшем уровне. А всего в уходящем году президенты Беларуси и России встречались 13 раз.

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: «Многие проблемы надо решать на перспективу»

Переговоры прошли в формате «один на один». В центре внимания президентов – аспекты белорусско-российских отношений, в том числе и «болевые точки» союзной интеграции. Речь о создании равных условий для предприятий в формате ЕАЭС, последствий для нашей экономики от российского налогового маневра, формирования цен на энергоносители.

Президенты Беларуси и России в формате «один на один» обсудили аспекты белорусско-российских отношений

После встречи 25 декабря стороны работали над вопросами создания двусторонней группы. Детально прорабатывались темы, которые необходимо обсудить в первую очередь, чтобы они не стали препятствием на пути интеграции.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?

Главы государств также тепло поздравили народы Беларуси и России с наступающими праздниками. А Владимир Путин предложил сделать встречи накануне Нового года еще одной межгосударственной традицией.

Президенты Беларуси и России в формате «один на один» обсудили аспекты белорусско-российских отношений
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В отношениях Минска и Москвы многие проблемные вопросы нужно решать на перспективу. Такую необходимость отметил Александр Лукашенко на...
 
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