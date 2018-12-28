ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чалый: "Если Лукашенко в новогоднем обращении заговорит о раздаче оружия, значит все очень серьезно"

29.12.2018 21:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: СТВ
Экономист Сергей Чалый – о крахе «уникальной экономической модели» и резкой смене настроений в Москве.


Подводя итоги года, Сергей Чалый в программе «Экономика на пальцах» на TUT.BY отметил: в 2018-м власти наконец-то признали провал модернизации. Он напомнил, что незадолго до выборов в 2015-м Александр Лукашенко заявлял, что модернизированные предприятия должны наконец-то дать отдачу от вложенных в них огромных сумм денег.

— К чему мы пришли в этом году? Вот эта битва под Оршей — она была не о том, что правительство какую-ты дырку в крыше на залатало. И по строительной отрасли совещание было по сути о том, что модернизация провалена, — утверждает экономист.

В качестве примеров Сергей Чалый привел несколько предприятий, регулярно попадавших в этом году в новостные ленты:

— Светлогорский комбинат не может расчитаться по долгам, 150 миллионов долларов, потому что не работает. Добрушу (картонный завод — С.) нужно искать более надежного партнера. Теперь мы думаем, кому продать наш модернизированный «Борисовдрев», «Гомсельмаш», где найти деньги на «Гродно-Азот» и Красносельск (цементный завод), модернизированный, как теперь выясняется, нашими не очень надежными партнерами, тоже нужно кому-то продать.

Встреча Путина с Лукашенко завершилась. О результатах неизвестно

По мнению экономиста, провал модернизации и озвученные планы индустриализации ценой в $ 100 миллиардов говорят о том, что власти окончательно зашли в тупик, а сама внутренняя экономическая модель потерпела крах.

Сергей Чалый напомнил: в 2012-м Беларусь оказалась у развилки, когда у властей была возможность пойти по пути структурных реформ, тем более, что на тот момент общая макроэкономическая ситуация этому способствовала. Но вместо этого власти выбрали модернизацию.

— И теперь, оглядываясь назад, мы видим, что обратного пути к той развилке нет.

Еще одним серьезным итогом года, по мнению Чалого, стал очередной скандал во взаимоотношениях с Россией, который актуализовал подзабытую с годами угрозу поглощения страны.

При этом, отметил экономист, у белорусской стороны в экономическом споре было очевидное преимущество, но тут Россия неожиданно выдвинула на повестку дня не вопросы ЕАЭС, а углубление интеграции в рамках Союзного государства. И теперь это стало уже мейнстримом:

— Теперь уже вопрос звучит не будет ли, а когда случится поглощение.

Экономист посоветовал белорусам посмотреть новогоднее обращение главы государства, из которого станет ясно, насколько все плохо сегодня у нас в отношениях с Россией и какова вероятность перехода Москвы от слов к действиям.

Если Лукашенко заговорит о землянках и раздаче оружия, значит все очень серьезно, считает Чалый.

Новогоднее поздравление Лукашенко все еще не записано

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Марадона не появляется на работе в своем мексиканском клубе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика