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Чалый: "Если Лукашенко в новогоднем обращении заговорит о раздаче оружия, значит все очень серьезно"
Фото: СТВ
Подводя итоги года, Сергей Чалый в программе «Экономика на пальцах» на TUT.BY отметил: в 2018-м власти наконец-то признали провал модернизации. Он напомнил, что незадолго до выборов в 2015-м Александр Лукашенко заявлял, что модернизированные предприятия должны наконец-то дать отдачу от вложенных в них огромных сумм денег.
— К чему мы пришли в этом году? Вот эта битва под Оршей — она была не о том, что правительство какую-ты дырку в крыше на залатало. И по строительной отрасли совещание было по сути о том, что модернизация провалена, — утверждает экономист.
В качестве примеров Сергей Чалый привел несколько предприятий, регулярно попадавших в этом году в новостные ленты:
— Светлогорский комбинат не может расчитаться по долгам, 150 миллионов долларов, потому что не работает. Добрушу (картонный завод — С.) нужно искать более надежного партнера. Теперь мы думаем, кому продать наш модернизированный «Борисовдрев», «Гомсельмаш», где найти деньги на «Гродно-Азот» и Красносельск (цементный завод), модернизированный, как теперь выясняется, нашими не очень надежными партнерами, тоже нужно кому-то продать.
По мнению экономиста, провал модернизации и озвученные планы индустриализации ценой в $ 100 миллиардов говорят о том, что власти окончательно зашли в тупик, а сама внутренняя экономическая модель потерпела крах.
Сергей Чалый напомнил: в 2012-м Беларусь оказалась у развилки, когда у властей была возможность пойти по пути структурных реформ, тем более, что на тот момент общая макроэкономическая ситуация этому способствовала. Но вместо этого власти выбрали модернизацию.
— И теперь, оглядываясь назад, мы видим, что обратного пути к той развилке нет.
Еще одним серьезным итогом года, по мнению Чалого, стал очередной скандал во взаимоотношениях с Россией, который актуализовал подзабытую с годами угрозу поглощения страны.
При этом, отметил экономист, у белорусской стороны в экономическом споре было очевидное преимущество, но тут Россия неожиданно выдвинула на повестку дня не вопросы ЕАЭС, а углубление интеграции в рамках Союзного государства. И теперь это стало уже мейнстримом:
— Теперь уже вопрос звучит не будет ли, а когда случится поглощение.
Экономист посоветовал белорусам посмотреть новогоднее обращение главы государства, из которого станет ясно, насколько все плохо сегодня у нас в отношениях с Россией и какова вероятность перехода Москвы от слов к действиям.
Если Лукашенко заговорит о землянках и раздаче оружия, значит все очень серьезно, считает Чалый.
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Чалый: "Если Лукашенко в новогоднем обращении заговорит о раздаче оружия, значит все очень серьезно"
Экономист Сергей Чалый – о резкой смене настроений в Москве.
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