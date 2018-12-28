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Подводя итоги года,в программе «Экономика на пальцах» на TUT.BY отметил: в 2018-м власти наконец-то признали провал модернизации. Он напомнил, что незадолго до выборов в 2015-мзаявлял, что модернизированные предприятия должны наконец-то дать отдачу от вложенных в них огромных сумм денег.— утверждает экономист.В качестве примеров Сергей Чалый привел несколько предприятий, регулярно попадавших в этом году в новостные ленты:По мнению экономиста, провал модернизации и озвученные планы индустриализации ценой в $ 100 миллиардов говорят о том, что власти окончательно зашли в тупик, а сама внутренняя экономическая модель потерпела крах.Сергей Чалый напомнил: в 2012-м Беларусь оказалась у развилки, когда у властей была возможность пойти по пути структурных реформ, тем более, что на тот момент общая макроэкономическая ситуация этому способствовала. Но вместо этого власти выбрали модернизацию.Еще одним серьезным итогом года, по мнению Чалого, стал очередной скандал во взаимоотношениях с Россией, который актуализовал подзабытую с годами угрозу поглощения страны.При этом, отметил экономист, у белорусской стороны в экономическом споре было очевидное преимущество, но тут Россия неожиданно выдвинула на повестку дня не вопросы ЕАЭС, а углубление интеграции в рамках Союзного государства. И теперь это стало уже мейнстримом:Экономист посоветовал белорусам посмотреть новогоднее обращение главы государства, из которого станет ясно, насколько все плохо сегодня у нас в отношениях с Россией и какова вероятность перехода Москвы от слов к действиям.Если Лукашенко заговорит о землянках и раздаче оружия, значит все очень серьезно, считает Чалый.