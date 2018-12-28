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Почему отменили автобусный рейс «Горки — Могилев через Рясно»?

29.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Этот вопрос разъяснил  начальник Дрибинского филиала Горецкого АП №17 Василий Ивкин, пишет  dribin.by.

«Междугородний маршрут «Горки — Могилев через Рясно», который отправляется от автостанции Горки в 15-20, от автостанции Дрибин в 15-50, от автостанции города Могилев в 18-35 по будним дням (с понедельника по четверг) на зимний период времени приостановлен. Такое решение было принято в связи с низким пассажиропотоком и убыточностью перевозок. Движение данного маршрута осуществляется еженедельно по пятницам, субботам и в воскресенье. Информация о приостановке маршрута была размещена в салоне автобуса, в здании автостанции и на остановочных пунктах по пути движения автобуса».


 
Теги: Могилев
 
 
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  Этот вопрос разъяснил  начальник Дрибинского филиала Горецкого АП №17 Василий Ивкин, пишет  dribin.by. «Междугородний маршрут «Горки — Могилев через Рясно»,...
 
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