Почему отменили автобусный рейс «Горки — Могилев через Рясно»?

Этот вопрос разъяснил начальник Дрибинского филиала Горецкого АП №17 Василий Ивкин, пишет dribin.by.

«Междугородний маршрут «Горки — Могилев через Рясно», который отправляется от автостанции Горки в 15-20, от автостанции Дрибин в 15-50, от автостанции города Могилев в 18-35 по будним дням (с понедельника по четверг) на зимний период времени приостановлен. Такое решение было принято в связи с низким пассажиропотоком и убыточностью перевозок. Движение данного маршрута осуществляется еженедельно по пятницам, субботам и в воскресенье. Информация о приостановке маршрута была размещена в салоне автобуса, в здании автостанции и на остановочных пунктах по пути движения автобуса».