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После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

29.12.2018 21:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пять новейших стоматологических установок и новое современное рабочее место для челюстно-лицевого хирурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске после капитального ремонта и модернизации открылся хирургический корпус Главного военного клинического госпиталя Вооруженных Сил Беларуси.

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

Реконструкция шла в течение года. При этом работа медцентра не останавливалась, помощь пациентам оказывалась круглосуточно. В месяц здесь проходят лечение 1,5 тысячи человек. В основном, это военнослужащие, армейские пенсионеры и их семьи.

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

Елена Худолеева:
Муж уже в отставке, но все годы он лечится здесь. Недавно, год назад, ему даже сделали операцию на сердце. Очень удачно, очень хорошие, внимательные врачи. И вообще всё здесь прекрасно, особенно после ремонта чудесно! Только бы здоровье, как говорится.

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

Обновлены приемное и проктологическое отделения. Появилось оборудование по последнему слову техники. К слову, это 350 единиц современных медицинских аппаратов.

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

Витольд Жарин, заместитель начальника военного госпиталя:
Создано всё для оказания высокоспециализированной медицинской помощи. Материальная база обновлена, медицинское оборудование приобретено новое. Медицинский персонал у нас высококвалифицированный, высокообученный.

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси

После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пять новейших стоматологических установок и новое современное рабочее место для челюстно-лицевого хирурга, сообщили в программе Новости «24...
 
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