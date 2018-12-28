|
После реконструкции в Минске открылся хирургический корпус Главного военного госпиталя Беларуси
Новости Беларуси. Пять новейших стоматологических установок и новое современное рабочее место для челюстно-лицевого хирурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске после капитального ремонта и модернизации открылся хирургический корпус Главного военного клинического госпиталя Вооруженных Сил Беларуси.
Реконструкция шла в течение года. При этом работа медцентра не останавливалась, помощь пациентам оказывалась круглосуточно. В месяц здесь проходят лечение 1,5 тысячи человек. В основном, это военнослужащие, армейские пенсионеры и их семьи.
Елена Худолеева:
Обновлены приемное и проктологическое отделения. Появилось оборудование по последнему слову техники. К слову, это 350 единиц современных медицинских аппаратов.
Витольд Жарин, заместитель начальника военного госпиталя:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пять новейших стоматологических установок и новое современное рабочее место для челюстно-лицевого хирурга, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)