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Глава МИД Беларуси призывает "не делать трагедию" из споров с Москвой

29.12.2018 21:46 — Разное | Интерфакс  
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей констатирует периодически возникающие из-за "поверхностной бухгалтерии" трения в отношениях с Россией, но призывает не делать из этого трагедию.

"Действительно, периодически возникают споры из-за того, что, как я уже сказал, отдельные политики или отдельные экономисты, представители отдельных ведомств пытаются иногда охарактеризовать ситуацию, наши отношения (с Россией – ИФ) с точки зрения искусственной, поверхностной бухгалтерии, когда идет разговор о том, кто кому чего должен, не рассматривая ситуацию в более глубоком аспекте", - сказал В.Макей в интервью японской телерадиокомпании «NHK», текст которого опубликован в субботу на сайте белорусского МИДа.

По его мнению, "в отношениях даже между дружественными государствами могут иногда наблюдаться какие-то трения - это относится не только к Беларуси и России". "Но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что не нужно делать из этого трагедию", - добавил министр.

Между тем, В.Макей подчеркивает независимость внешней политики Беларуси, которая исходит из своих национальных интересов. "Говоря о том, что мы действительно являемся тесными союзниками с Россией, я, тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что Беларусь, как любое независимое государство, стремится проводить и проводит внешнюю политику, торгово-экономическую политику исходя из абсолютно собственных национальных интересов. Мы исходим в нашей политике из того, что необходимо нашей стране, что важно для нашего народа", - сказал он.

Подчеркивая тесный характер экономических связей с Россией, министр заявил, что "нам нужно идти дальше по пути создания единой промышленной, единой сельскохозяйственной политики". "Это очень важно не только для того, чтобы обеспечить собственную потребность государств, но и для того, чтобы работать вместе на третьих рынках. Мы исходим из такого посыла", - отметил В.Макей.

"Мы считаем, что необходимо сесть за стол переговоров и, как об этом сказал наш президент в Санкт-Петербурге (6 декабря, на заседании глав государств ЕАЭС – ИФ), откровенно обсудить все вопросы исходя из того, что мы должны прийти, возможно, иногда к компромиссным, но взаимовыгодным решениям", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что в Минске исходят из того, что "мы – братские дружественные государства и, работая в рамках и Союзного государства, и Евразийского экономического союза, должны стремиться к созданию в ЕАЭС единого экономического пространства, которое позволило бы обеспечить свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы".  

При этом министр подчеркнул негативное влияние на экономику Беларуси западных санкций в отношении России. "К сожалению, сегодня мы действительно вовлечены, скажем так, в ту конфронтацию и санкционное противостояние, которые существуют в отношениях между Россией и Западом в силу известных событий. Мы от этого страдаем. Поэтому мы, конечно же, хотели бы избежать дальнейшего обострения", - сказал министр.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей констатирует периодически возникающие из-за "поверхностной бухгалтерии" трения в отношениях с Россией, но...
 
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