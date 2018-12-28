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Домрачева и Бьорндален заняли третье место в Рождественской гонке

29.12.2018 21:34 — Разное | Интерфакс  
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Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален стали третьими на традиционной Рождественской гонке по биатлону, состоявшейся в субботу вечером в Гельзенкирхене.

Победу в масс-старте одержал итальянский дуэт Доротея Вирер/Лукас Хофер. Вторыми стали французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен.

Ранее в 2018 году четырехкратная олимпийская чемпионка Д.Домрачева и ее супруг, самый титулованный биатлонист кубков мира в истории, норвежец О-Э. Бьорндален заявили о завершении карьеры.

Рождественская гонка – коммерческий старт, привлекающий лучших биатлонистов планеты, но не имеющая отношение к официальным соревнованиям под эгидой IBU.

 
 
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Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален стали третьими на традиционной Рождественской гонке по биатлону, состоявшейся в субботу вечером в Гельзенкирхене. Победу в...
 
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