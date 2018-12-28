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Новогоднее поздравление Лукашенко пока не записано - Эйсмонт
Новогоднее обращение президента Беларуси Александра Лукашенко пока не записано, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
"На эту минуту (29 декабря - ИФ) обращение не записано, активная работа продолжается. Предварительно запись запланирована на 30 декабря", - рассказала Н.Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".
По ее словам, А.Лукашенко лично сам анализирует, дошлифовывает окончательный текст обращения. "После, как это происходит обычно, оно к нам вернется. Не исключено, что мы будем еще над ним работать, может быть, не над одной версией. У президента так: зацепился за запятую - переписываем абзац, за слово - переписываем страницу", - отметила пресс-секретарь.
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Новогоднее обращение президента Беларуси Александра Лукашенко пока не записано, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. "На эту минуту (29...
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