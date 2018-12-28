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Лукашенко подарил Путину к Новому году картошку, до этого дарил сало - Эйсмонт

29.12.2018 21:18 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину по его просьбе картошку, а до этого дарил сало, рассказала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Картофель, насколько я знаю, был по спецзаказу, потому что когда-то, наверное, в полушутку, Александр Григорьевич (Лукашенко -ИФ) спросил у Владимира Владимировича (Путину - ИФ), что бы еще ему хотелось получить от президента Беларуси, от нашей всей страны, и ответ прозвучал именно так – ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало. Ну за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля", - рассказала Н.Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам пресс-секретаря, при этом это был не один сорт картофеля, а четыре. "Какая-то предназначены для жарки, какая-то – для драников, какая-то – для пюре, что-то – для запекания и отваривания. Там все было подписано", - добавила она.

Кроме того, Н.Эйсмонт рассказала, что в один из предыдущих визитов А.Лукашенко  привез президенту России сало. "Причем такое, не то чтобы какое-то специально сделанное, а просто – самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало".

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину по его просьбе картошку, а до этого дарил сало, рассказала пресс-секретарь...
 
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