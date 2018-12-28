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Подавленный Лукашенко сдался Путину - "МК"

29.12.2018 21:44 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В российских СМИ стали появляться первые публикации по итогам второй за месяц встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Как писал UDF.BY, официальных комментариев о том, какие договоренности были достигнуты в ходе переговоров ни белорусский , ни российский президенты не давали. Поэтому итоги двустороннего разговора, который длился 3,5 часа, обрастают различными домыслами и предположениями.

"Подавленный Лукашенко сдался Путину: общая власть России и Белоруссии", - статья с таким заголовком появилась на одном из самых популярных российских сайтов mk.ru.

"На вторых за эту неделю переговорах в Кремле Александр Лукашенко дал Владимиру Путину понять, что готов решать вопросы, прописанные в договоре о создании Союзного государства. Он предусматривает унификацию законодательства, создание единого парламента, кабинета министров и других органов верховной власти, а также переход на общую символику (флаг, герб и гимн) и единую валюту.

Однако одних заверений Владимиру Путину на этот раз будет мало. Дополнительные деньги и льготы батька сможет получить только в обмен на конкретные решения, нужные Москве", - пишет издание.

В отличие от 25 декабря, на этот раз по завершении встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко не было запланировано не только совместной пресс-конференции, но даже подхода к журналистам кого-либо из нее участников. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, о её результатах Кремль проинформирует "в случае необходимости".

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Однако, как видим, такой необходимости не возникло. По всей вероятности, сторонам снова не удалось достигнуть компромисса. По крайней мере, на это косвенно может указывать тот факт, что Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади в товарищеском матче "Ночной лиги".

"Александру Григорьевичу я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много", — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24". Он сообщил, что лидеры двух стран договорились, еще раз встретится: "увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся".

Чалый: "Если Лукашенко в новогоднем обращении заговорит о раздаче оружия, значит все очень серьезно"

 
Теги: Минск
 
 
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В российских СМИ стали появляться первые публикации по итогам встречи Лукашенко и Путина.
 
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