|
Подавленный Лукашенко сдался Путину - "МК"
Иллюстративное фото
Как писал
"Подавленный Лукашенко сдался Путину: общая власть России и Белоруссии", - статья с таким заголовком появилась на одном из самых популярных российских сайтов
"На вторых за эту неделю переговорах в Кремле Александр Лукашенко дал Владимиру Путину понять, что готов решать вопросы, прописанные в договоре о создании Союзного государства. Он предусматривает унификацию законодательства, создание единого парламента, кабинета министров и других органов верховной власти, а также переход на общую символику (флаг, герб и гимн) и единую валюту.
Однако одних заверений Владимиру Путину на этот раз будет мало. Дополнительные деньги и льготы батька сможет получить только в обмен на конкретные решения, нужные Москве", - пишет издание.
В отличие от 25 декабря, на этот раз по завершении встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко не было запланировано не только совместной пресс-конференции, но даже подхода к журналистам кого-либо из нее участников. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, о её результатах Кремль проинформирует "в случае необходимости".
Однако, как видим, такой необходимости не возникло. По всей вероятности, сторонам снова не удалось достигнуть компромисса. По крайней мере, на это косвенно может указывать тот факт, что Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади в товарищеском матче "Ночной лиги".
"Александру Григорьевичу я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться. Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много", — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24". Он сообщил, что лидеры двух стран договорились, еще раз встретится: "увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российских СМИ стали появляться первые публикации по итогам встречи Лукашенко и Путина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)