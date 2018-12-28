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Как писало том, какие договоренности были достигнуты в ходе переговоров ни белорусский , ни российский президенты не давали. Поэтому итоги двустороннего разговора, который длился 3,5 часа, обрастают различными домыслами и предположениями.- статья с таким заголовком появилась на одном из самых популярных российских сайтов- пишет издание.В отличие от 25 декабря, на этот раз по завершении встречине было запланировано не только совместной пресс-конференции, но даже подхода к журналистам кого-либо из нее участников. По словам пресс-секретаря президента России, о её результатах Кремль проинформируетОднако, как видим, такой необходимости не возникло. По всей вероятности, сторонам снова не удалось достигнуть компромисса. По крайней мере, на это косвенно может указывать тот факт, что Лукашенко отказался сыграть с Путиным в хоккей на Красной площади в товарищеском матче "Ночной лиги".— сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24". Он сообщил, что лидеры двух стран договорились, еще раз встретится: "увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся".