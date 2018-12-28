"Тебя скоро выгонят!": Кудрявцева устроила выволочку Волочковой



Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com

В новогоднем выпускезадавала всем гостям вопрос: "Чем им запомнился 2018 год?" Так,рассказала, что встретила новую любовь. Вот уже на протяжении трех месяцев балерина счастлива в отношениях с мужчиной, имя которого предпочитает не обнародовать, да и показывать никому не хочет.Она рассказала, что с любимым мужчиной познакомилась в компании друзей, причем роман у них начался не сразу. Мужчина ни разу не был женат. Он живет в Москве, недалеко от Анастасии, но сам не москвич. Балерина объяснила, что ей комфортнее проводить с ним время у себя дома.Волочкова призналась, что они уже два раза ругались. Якобы он ее сильно ревновал. Артистка отметила, что у ее возлюбленного очень вспыльчивый характер. Находящаяся под впечатлением от рассказа Анастасии ведущая Лера Кудрявцева отреагировала:Как выяснилось, это было только начало массированной атаки на балерину. Далее телеведущая набросилась на Волочкову:– возмутилась Лера Кудрявцева.Оказывается, изначально на участке Анастасии Волочковой работал один Рустам. Потом он женился, его жена Лола стала у балерины домработницей, при этом оба жили в доме для слуг. Лола забеременела, и Анастасия помогла семье со всеми необходимыми для малыша атрибутами. Потом выяснилось, что младшая сестра Рустама, 19-летняя девушка, беременна и осталась на улице, и Волочкова любезно разрешила ей жить у нее. Анастасия объяснила: вот такой она добрый человек и ничего не может с собой поделать.