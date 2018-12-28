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"Тебя скоро выгонят!": Кудрявцева устроила выволочку Волочковой

29.12.2018 21:24 — Разное | UDF  
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Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Телеведущая фактически устроила выволочку балерине и попыталась вразумить.

В новогоднем выпуске Лера Кудрявцева задавала всем гостям вопрос: "Чем им запомнился 2018 год?" Так, Анастасия Волочкова рассказала, что встретила новую любовь. Вот уже на протяжении трех месяцев балерина счастлива в отношениях с мужчиной, имя которого предпочитает не обнародовать, да и показывать никому не хочет.

Она рассказала, что с любимым мужчиной познакомилась в компании друзей, причем роман у них начался не сразу. Мужчина ни разу не был женат. Он живет в Москве, недалеко от Анастасии, но сам не москвич. Балерина объяснила, что ей комфортнее проводить с ним время у себя дома.

Волочкова призналась, что они уже два раза ругались. Якобы он ее сильно ревновал. Артистка отметила, что у ее возлюбленного очень вспыльчивый характер. Находящаяся под впечатлением от рассказа Анастасии ведущая Лера Кудрявцева отреагировала: "Так, обидит – звони! Я за тобой уже присматриваю".

Как выяснилось, это было только начало массированной атаки на балерину. Далее телеведущая набросилась на Волочкову: "Почему ты посадила на шею Лолу, Рустама и всех их родственников? Тебя скоро выгонят из дома за твои же деньги!" – возмутилась Лера Кудрявцева.


Оказывается, изначально на участке Анастасии Волочковой работал один Рустам. Потом он женился, его жена Лола стала у балерины домработницей, при этом оба жили в доме для слуг. Лола забеременела, и Анастасия помогла семье со всеми необходимыми для малыша атрибутами. Потом выяснилось, что младшая сестра Рустама, 19-летняя девушка, беременна и осталась на улице, и Волочкова любезно разрешила ей жить у нее. Анастасия объяснила: вот такой она добрый человек и ничего не может с собой поделать.

 
 
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Анастасия Волочкова стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
 
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