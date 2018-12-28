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Теннис. Белорус Егор Герасимов одержал победу в квалификации турнира в Индии
Новости Беларуси. Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в индийском Пуне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорус в первом раунде квалификации был сильнее испанца Даниэля Химено-Травера – 6:3, 3:6, 6:2.
В следующем раунде отбора Герасимов сыграет с представителем Индии Сакетом Минени.
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в индийском Пуне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус в первом раунде...
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