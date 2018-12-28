ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону

29.12.2018 21:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 28 декабря завершился второй этап Кубка федерации биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования прошли на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва.

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону

В турнире среди старшей группы юниоров 1997-1999 годов рождения на высшую ступень пьедестала поднялись Наталья Карницкая и Илья Авсеенко. Серебряные награды достались Ирине Губицкой и Алексею Гребенникову. Тройку призеров замкнули Наталья Пациенко и Кирилл Тюрин. Всего участие в турнире приняли 160 спортсменов из всех областей и Минска. Отметим, что условия для юниоров были такие же, как и во взрослом биатлоне.

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону

Ольга Назарова, член технического комитета IBU:
Наши соревнования сделаны как раз под масштаб Кубка мира. У них есть пресс-коференция, у них также майки лидеров. У нас создана модель Кубка мира, и спортсмены учатся с молодых лет быть профессионалами своего дела и участвовать в соревнованиях.

В Новополоцке пройдут также третий и четвертый этапы Кубка федерации биатлона. Соревнования начнутся в середине января.

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону

«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 28 декабря завершился второй этап Кубка федерации биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования прошли на базе Новополоцкого училища...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Беларуси призывает "не делать трагедию" из споров с Москвой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика