|
«У нас создана модель Кубка мира». В Новополоцке завершился второй этап Кубка федерации по биатлону
Новости Беларуси. 28 декабря завершился второй этап Кубка федерации биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования прошли на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва.
В турнире среди старшей группы юниоров 1997-1999 годов рождения на высшую ступень пьедестала поднялись Наталья Карницкая и Илья Авсеенко. Серебряные награды достались Ирине Губицкой и Алексею Гребенникову. Тройку призеров замкнули Наталья Пациенко и Кирилл Тюрин. Всего участие в турнире приняли 160 спортсменов из всех областей и Минска. Отметим, что условия для юниоров были такие же, как и во взрослом биатлоне.
Ольга Назарова, член технического комитета IBU:
В Новополоцке пройдут также третий и четвертый этапы Кубка федерации биатлона. Соревнования начнутся в середине января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 28 декабря завершился второй этап Кубка федерации биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования прошли на базе Новополоцкого училища...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)