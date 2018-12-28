Домрачева и Бьорндален финишировали третьими в Рождественской гонке

В немецком Гельзенкирхене завершилась традиционная Рождественская гонка. В ней приняли участие десять пар. Среди претендентов на награды были белоруска Дарья Домрачева и ее супруг норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.

Белорусско-норвежский дуэт на высоком уровне провел гонку с массовым стартом, завершив ее на третьей позиции, и имел высокие шансы на попадание на пьедестал по итогам гонки преследования. В решающем старте Домрачева и Бьорндален постоянно находились среди лидеров.

На заключительный круг норвежец уходил третьим, но по ходу дистанции уступил более молодому Бенедикту Доллю. Однако немец совершил красивый жест в сторону легендарного биатлониста и финишировал, держась с норвежцем за руку и пропустив его вперед. В итоге Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален стали третьими в своей заключительной гонке в профессиональной карьере.

Выиграли соревнования итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, вторыми стали немцы Франциска Пройсс и Симон Шемпп. Россиянин Антон Шипулин, который также объявил о том, что прощается с большим биатлоном после гонки в Германии, в паре с Екатериной Юрловой-Перхт финишировал седьмым.

«Рождественская гонка» – популярное коммерческое соревнование, которое обычно проходит на стадионе футбольного клуба бундеслиги «Шальке 04». Старты проводятся с 2002 года.