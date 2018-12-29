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Домрачева: Приняла правильное решение - завершить карьеру. Не сожалею совершенно

29.12.2018 23:16 — Разное | Tut.by  
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась эмоциями от приглашения на Рождественскую гонку и решения российского биатлониста Антона Шипулина завершить карьеру, сообщает sportbox.ru.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Знаю Антона с детства, очень сильный и талантливый спортсмен. Возможно, это поспешное решение, но у каждого свое правильное время сказать: «На этом все», — сказала Домрачева в эфире телеканала «Матч ТВ».

— От Рождественской гонки мы хотели получить удовольствие и показать весь свой максимум. Готовились целенаправленно. Конечно, хочется не упасть в грязь лицом и выступить достойно. Понимаю, что приняла правильное решение — завершить карьеру. Не сожалею совершенно. Чувствую, что я нужна своей дочери Ксении, — добавила Домрачева.

Домрачева и Бьорндален заняли 3-е место в Рождественской гонке, пройдя 9 подряд рубежей без промахов

Для Домрачевой, Шипулина, а также норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена Рождественская гонка в Германии стала последней в карьере.

 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась эмоциями от приглашения на Рождественскую гонку и решения российского биатлониста Антона...
 
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