Домрачева и Бьорндален заняли 3-е место в Рождественской гонке, пройдя 9 подряд рубежей без промахов

Совместный дуэт Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена стал третьим в Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене. Они были четвертыми перед финишем, но немец Бенедикт Долль остановился, подождал норвежца и пропустил его на подиум, отдавая должное заслугам титулованного дуэта.



Фото: biathlon-aufschalke.de

Рождественская гонка состояла из двух дисциплин: масс-старта и преследования. Дуэты проходили короткий круг и один огневой рубеж. В случае промаха отправлялись на вдвое сокращенный штрафной круг (75 метров). После этого в паре проходила смена. И в масс-старте, и в преследовании было по восемь рубежей и завершающему кругу. Победитель Рождественской гонки определялся по итогам преследования.

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален не очень успешно начали гонку, допуская по одному промаху на каждом из четырех первых рубежей. Они находились в хвосте пелотона, но затем выдали невероятную серию. Сначала Домрачева и Бьорндален выдали четыре подряд чистых стрельбы в масс-старте, завершив его третьим, а затем не промахивались на пяти стартовых рубежах в преследовании. Выдав, таким образом, девять подряд этапов без промахов. Это позволило им захватить лидерство. При этом Дарья Домрачева показывала еще и лучшую скорость на лыжне среди всех участниц гонки.

Увы, на трех последних кругах белорусско-норвежская пара делала по промаху. На финиш Бьорндален бежал четвертым, но красивый жест сделал Бенедикт Долль, бежавший в паре с Денизе Херрманн. Он сбавил скорость, дождался Уле-Эйнара, поднял его руку и позволил тому финишировать третьим. После этого Домрачева и Бьорндален позвали Долля на подиум и вручили ему медаль.

Победу же одержали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Они были не очень точны (на последней стрельбе Хофер промазал трижды), но за счет скорости каждый раз отыгрывали отставание. Второе место занял дуэт в составе Симона Шемппа и Франциски Пройсс.

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Всего в гонке принимало участие десять пар. Эта гонка стала последней в карьере для россиянина Антона Шипулина, который вместе с Екатериной Юрловой-Перхт финишировал восьмым.