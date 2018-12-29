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На тренировки сам ездит за рулем. Эйсмонт прокомментировала Лукашенко-водителя

29.12.2018 22:06 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко мечтает протестировать белорусский электромобиль. Об этом пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала в эфире вечернего шоу «Макаенка, 9» на телеканале «Беларусь 1».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Он отличный водитель и любит водить транспорт. Например, когда он едет на тренировку, а это несколько раз в неделю, то сам садится за руль», — рассказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь главы государства добавила, что машину Александр Лукашенко водит не только в Минске, но и за городом — особенно летом и в командировках, причем не только на машинах кортежа, но и обычного уазика.

«Он по родным местам любит ездить — Витебская, Могилевская область, те места, которые он прекрасно знает. Но и в других областях тоже, это же прекрасный способ проверить качество дорог», — рассказала пресс-секретарь.

Наталья Эйсмонт отметила, что за свою жизнь Александру Лукашенко довелось водить многие виды транспорта.

«Еще в допрезидентские времена, он много об этом рассказывал. Могу припомнить ГАЗ-24″ („Волга“. — Прим. TUT.BY), уазик, ГАЗ-66, мотоцикл с коляской. Ну и, наверное, могу назвать еще водный транспорт. Сейчас на это не хватает времени, но раньше он любил порыбачить на моторной лодке», — добавила пресс-секретарь.

Она также рассказала, что президент еще не ездил, но очень бы хотел протестировать электромобиль белорусского производства.

 
Теги: Минск
 
 
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Она также рассказала, что президент еще не ездил, но очень бы хотел протестировать электромобиль белорусского производства.
 
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