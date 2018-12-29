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Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален стали третьими в масс-старте на Рождественской гонке

29.12.2018 22:21 — Разное | Партизан  
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29 декабря белорусская биатлонистка Дарья Домрачева с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом заняли третье место в масс-старте Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене.



Выиграл масс-старт итальянский дуэт Доротея Виоер/Лукас Хофер, вторыми финишировали французские биатлонисты Анаис Бескон и Эмильен Жакелен.

Уле-Эйнар Бьорндален последний огневой рубеж прошел без промахов и на заключительном отрезке вырвался в лидеры, однако уступил соперникам в финишном спурте. Дарья тоже уверенно прошла вторую половину гонки, что и позволило белорусско-норвежском дуэту войти в тройку лучших.


 
 
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29 декабря белорусская биатлонистка Дарья Домрачева с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом заняли третье место в масс-старте Рождественской гонки в немецком...
 
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Домрачева и Бьорндален заняли 3-е место в Рождественской гонке, пройдя 9 подряд рубежей без промахов
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