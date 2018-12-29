|
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален стали третьими в масс-старте на Рождественской гонке
29 декабря белорусская биатлонистка Дарья Домрачева с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом заняли третье место в масс-старте Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене.
Выиграл масс-старт итальянский дуэт Доротея Виоер/Лукас Хофер, вторыми финишировали французские биатлонисты Анаис Бескон и Эмильен Жакелен.
Уле-Эйнар Бьорндален последний огневой рубеж прошел без промахов и на заключительном отрезке вырвался в лидеры, однако уступил соперникам в финишном спурте. Дарья тоже уверенно прошла вторую половину гонки, что и позволило белорусско-норвежском дуэту войти в тройку лучших.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 декабря белорусская биатлонистка Дарья Домрачева с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом заняли третье место в масс-старте Рождественской гонки в немецком...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)