Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален стали третьими в масс-старте на Рождественской гонке









Выиграл масс-старт итальянский дуэт Доротея Виоер/Лукас Хофер, вторыми финишировали французские биатлонисты Анаис Бескон и Эмильен Жакелен.





Уле-Эйнар Бьорндален последний огневой рубеж прошел без промахов и на заключительном отрезке вырвался в лидеры, однако уступил соперникам в финишном спурте. Дарья тоже уверенно прошла вторую половину гонки, что и позволило белорусско-норвежском дуэту войти в тройку лучших.



