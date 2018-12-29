ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин рассказал, почему Лукашенко не сыграл с ним в хоккей

29.12.2018 21:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Александр Лукашенко не смог принять участие в матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за предновогодних дел, об этом российский лидер заявил в эфире телеканала "Россия 24".



Сегодня Лукашенко и Путин провели переговоры в Кремле по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе интеграцию в рамках Союзного государства.

После встречи Путин принял участие в товарищеском матче НХЛ на Красной площади вместе с Павлом Буре и Вячеславом Фетисовым.

"Александру Григорьевичу (Лукашенко) я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться, но понять его можно - скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много", — заявил Путин.

Вместе с тем российским лидер добавил, что он договорился с Лукашенко сыграть в другой раз, а также покататься на лыжах.

В последний раз президенты двух стран выходили вместе на лед в 2014 году в Сочи в ледовом дворце "Большой". Лукашенко и Путин играли в одной команде, вместе с ними – Фетисов, Буре, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу. Команда, в которой играли президенты, победила со счетом 12:3, пишет Sputnik. Ну а какие у Лукашенко дела сегодня, на ночь глядя, можно только догадываться.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко не смог принять участие в матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за предновогодних дел, об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы насчитали 11. Эйсмонт рассказала, какими видами спорта занимается Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика