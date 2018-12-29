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Путин рассказал, почему Лукашенко не сыграл с ним в хоккей
Александр Лукашенко не смог принять участие в матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за предновогодних дел, об этом российский лидер заявил в эфире телеканала "Россия 24".
Сегодня Лукашенко и Путин провели переговоры в Кремле по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе интеграцию в рамках Союзного государства.
После встречи Путин принял участие в товарищеском матче НХЛ на Красной площади вместе с Павлом Буре и Вячеславом Фетисовым.
"Александру Григорьевичу (Лукашенко) я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться, но понять его можно - скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много", — заявил Путин.
Вместе с тем российским лидер добавил, что он договорился с Лукашенко сыграть в другой раз, а также покататься на лыжах.
В последний раз президенты двух стран выходили вместе на лед в 2014 году в Сочи в ледовом дворце "Большой". Лукашенко и Путин играли в одной команде, вместе с ними – Фетисов, Буре, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу. Команда, в которой играли президенты, победила со счетом 12:3, пишет
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Александр Лукашенко не смог принять участие в матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за предновогодних дел, об...
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