Путин рассказал, почему Лукашенко не сыграл с ним в хоккей









Сегодня Лукашенко и Путин провели переговоры в Кремле по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе интеграцию в рамках Союзного государства.





После встречи Путин принял участие в товарищеском матче НХЛ на Красной площади вместе с Павлом Буре и Вячеславом Фетисовым.





"Александру Григорьевичу (Лукашенко) я предлагал, кстати. Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться, но понять его можно - скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске , там много вопросов, текущих дел. Перед Новым годом их всегда очень много", — заявил Путин.





Вместе с тем российским лидер добавил, что он договорился с Лукашенко сыграть в другой раз, а также покататься на лыжах.



