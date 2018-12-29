Новогоднее поздравление Лукашенко все еще не записано

Она призналась, что запись новогоднего обращения президента Беларуси — одно из самых сложных мероприятий для нее в году.





«На эту минуту (пресс-секретарь упомянула сегодняшнюю дату, 29 декабря. — Прим.) обращение не записано, активная работа продолжается. Предварительно запись запланирована на 30 декабря», — рассказала Наталья Эйсмонт.





По ее словам, рабочая группа в Администрации президента переписывала черновой вариант обращения раз пять. «Сейчас конечный вариант у президента, он его анализирует, дошлифовывает. У президента так: зацепился за запятую — переписываем абзац, за слово — переписываем страницу», — рассказала пресс-секретарь Александра Лукашенко.



