Провинциальные отличники бросили петарду в коляску с младенцем

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Однако и на этом история не закончилась. Родители провинившихся школьников никак не отреагировали на содеянное. Теперь ситуацию под свой контроль взяла полиция. Мать ребенка описала произошедшее более подробно. По ее словам, когда она уже заходила в подъезд с ребенком, возле него двое школьников играли с петардами. Женщина обратила внимание школьников на то, что это опасное занятие и попросила их прекратить. Тогда школьники приоткрыли подъездную дверь и бросили петарду в детскую коляску.После того как мальчишки захлопнули дверь, женщина осталась в темноте один на один с ребенком и зажженной петардой. Ей удалось нащупать взрывоопасный предмет и скинуть его на пол. После взрыва мама ребенка вызвала скорую, чтобы убедится, что здоровью малыша ничего не угрожает, а затем расспросила местных жителей о хулиганах, которые могли нанести вред ее ребенку.Другие дети рассказали, что один из хулиганов учится в местной школе и является круглым отличником. После обращения в школу, директор учреждения устроила потерпевшей очную встречу с родителями провинившихся, однако те проявляли явное безразличие к случившейся ситуации. Тогда матери ребенка ничего не осталось, кроме как подать заявление в полицию.