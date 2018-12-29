Госдолг Беларуси растет со скоростью $4,7 миллионa в сутки

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Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил 45,6 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 миллиарда рублей, или на 8,1 %, передает. При этом внутренний государственный долг составил 9,7 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 489,5 миллиона рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,3 %. Внешний государственный долг составил 16,8 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 70,3 миллиона долларов (с учетом курсовых разниц), или на 0,4 %.В этом году Беларусь набрала кредитов на сумму 2 112 400 000 долларов, в том числе 797,5 миллиона долларов — правительства и банков России; 600 миллионов долларов — еврооблигации; 361,3 миллиона долларов — банков Китая; 200 миллионов долларов — ЕФСР; 138,5 миллиона долларов — МБРР; 15,1 миллиона долларов — ЕБРР и СИБ.По состоянию на 1 января 2018 года составил 42,2 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 5,2 миллиарда рублей, или на 14,1 %. За этот год госдолг Беларуси вырос на 3,4 миллиарда рублей. В среднем получается по 10,18 миллиона рублей в день, или по 4,7 миллиона долларов ежесуточно,Telegram-канал «Чай з малiнавым варэннем».На начало года госдолг Беларуси составлял 39,3 % к ВВП. Министерство финансов не исключало, что к концу 2018 года этот показатель может увеличиться до 44, 5% (об этом министр финансов говорил в декабре 2017–го, выступая в парламенте). При этом пороговое значение уровня госдолга определено в Беларуси на уровне 45 %. По состоянию на 1 декабря 2018–го выходит, что госдолг составляет 43,3 % от ВВП (его размер — 105 199 000 000 рублей).