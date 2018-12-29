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Рентгенаппарат экспертного уровня появился в Бобруйске
Современный уникальный рентгенаппарат в преддверии Нового года появился в поликлинике №6 г. Бобруйска,
В канун Нового года и 45-летнего юбилея в учреждении здравоохранения при высоких гостях состоялось торжественное открытие обновленного рентгенодиагностического кабинета.
Примечательно, что все манипуляции с пациентом осуществляются дистанционно, то есть аппарат работает в цифровом режиме. А это дает возможность получения более точного и качественного изображения. Что касается лучевой нагрузки на человека, она стала гораздо меньше. Для визуализации рентгеновского изображения используется высокопанельный цифровой приемник рентгеновского изображения. Снимок можно напрямую отправить по электронной почте, сопроводив голосовым сообщением. Стоимость чуда медицинской техники составляет Br302 тыс.
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Современный уникальный рентгенаппарат в преддверии Нового года появился в поликлинике №6 г. Бобруйска, сообщает bobrlife.by.
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