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Беларусь стала развивать военсотрудничество с Китаем из-за неготовности России помочь в создании нового оружия – глава МИД

29.12.2018 22:17 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь стала активно развивать военное сотрудничество с Китаем из-за недостаточной готовности российских партнеров оказать содействие в создании новых видов вооружения, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"Должен сказать, что, и об этом неоднократно говорил глава белорусского государства, мы начали развивать более активное сотрудничество с Китаем в военной сфере в связи с тем, что наши российские партнеры не всегда были готовы, скажем так, оказать нам содействие в создании каких-то новых видов оружия, необходимого для обеспечения большей безопасности нашего государства", - сказал сказал В.Макей в интервью японской телерадиокомпании NHK, текст которого опубликован в субботу на сайте белорусского МИДа.

В частности, В.Макей подтвердил, что с помощью Китая Беларусь создала тяжелые дальнобойные РСЗО "Полонез". "Наш президент уже говорил об этом, мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они помогли создать практически новый вид вооружений в Республике Беларусь – ракетные комплексы с дальностью до 300 км, которые, как мы считаем, существенно укрепили нашу военную безопасность, безопасность государства. Нам кажется, что такое взаимовыгодное взаимодействие с Китаем вполне логически оправдано", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что "наше военно-техническое сотрудничество с Китаем не направлено против каких-либо третьих стран" и напомнил, военнослужащие китайской армии принимали участие в военном параде по случаю Дня независимости Беларуси. "Это нормально. Председатель КНР Си Цзиньпин принял решение об этом в ходе встречи с президентом Беларуси и дал соответствующее поручение в свое время", - пояснил В.Макей.

Он также считает, что между стратегическим партнерством Беларуси с Россией в военной сфере и развитии военного сотрудничества Минска с Китаем "никакого конфликта не возникает". "У нас в рамках нашего всестороннего взаимодействия с Российской Федерацией существуют соответствующие планы военного и военно-технического сотрудничества. У нас создана так называемая региональная группировка войск", - напомнил министр.

При этом, по его словам, "как нам кажется, выстроена очень четкая линия взаимодействия и с Российской Федерацией, и с Китайской Народной Республикой в сфере военного и военно-технического сотрудничества".

Отвечая на вопрос о возможности военной угрозы со стороны России с учетом укрепления безопасности с помощью "китайских друзей", глава МИД подчеркнул: "Нет. Сегодня мы не считаем, что кто-либо из военно-политических игроков представляет прямую угрозу для нашей безопасности".

В то же время он констатировал "расширение блока НАТО на Восток". "Эти базы размещаются непосредственно у наших границ. Мы видим, что в Польше, странах Балтии, других странах раздаются какие-то новые заявления о том, чтобы дополнительно разместить американский военный контингент, некоторые страны даже готовы заплатить за это", - сказал министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь стала активно развивать военное сотрудничество с Китаем из-за недостаточной готовности российских партнеров оказать содействие в создании новых видов...
 
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