Треть американцев готовы поддержать Трампа на президентских выборах 2020 года - опрос

Треть американцев с большой вероятностью готовы проголосовать за президента США Дональда Трампа, если он решит переизбираться в 2020 году, сообщает в субботу издание The Hill со ссылкой на опрос центра политических наук Америки Гарвардского университета (Harvard CAPS) и исследовательской компании Harris.

Так, 22% опрошенных заявили, что они "определенно" будут голосовать за Д.Трампа, 11% сказали, что они "вероятнее всего" будут голосовать за Д.Трампа.

В то же время, 33% респондентов готовы "определенно" проголосовать за кандидата от Демократической партии, который будет участвовать в президентских выборах 2020 года. Еще 11% заявили, что "вероятнее всего" будут голосовать за демократа.

Еще около 11% респондентов сказали, что они будут голосовать не за Д.Трампа и не за кандидата от демократов, а порядка 13% пока не определились с выбором.

Эксперты ожидают, что Д.Трамп с большой вероятностью будет участвовать в очередных выборах в США. Так, Д.Трамп подал документы на переизбрание в избирательную комиссию в день вступления в должность президента США - 20 января 2017 года.

Опрос был проведен в период с 24-26 декабря, в нем приняли участие 1473 респондента.