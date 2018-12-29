В Ганцевичском районе парень получил ожог и травму глаз из-за петарды

Сегодня, 29 декабря, в приемный покой учреждения здравоохранения «Ганцевичская центральная районная больница» был доставлен первый пострадавший от петард, сообщили корреспонденту «СП» в учреждении.
В результате неосторожного использования пиротехники парень 2002 г.р. получил ожог травму глаз.
Потерпевший экстренно госпитализирован в одно из учреждений здравоохранения города Барановичи.
Уважаемые родители, расскажите своим детям об опасности использования пиротехники и неосторожном обращении, которое может привести к необратимым последствиям.
Служба информации «СП»
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