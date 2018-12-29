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Не прошло и трех лет. Под ресурсонезависимый квартал наконец-то выделили площадку

30.12.2018 00:22 — Разное | Tut.by  
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Ресурсонезависимому кварталу «Дом Парк», решение о строительстве которого было принято три года назад, выделили площадку под строительство. Об этом говорится в указе президента № 499, которое было опубликовано 30 декабря на Национальном правовом интернет-портале.


Внешний вид центральной части квартала

«В целях реализации инновационного проекта «Строительство экспериментального объекта «Ресурсонезависимый квартал «Дом Парк» постановляю внести изменение в генеральный план Минска», — говорится в указе.

Согласно изменениям в Генплане Минска, строительство ресурсонезависимого квартала, как и планировалось, начнется в микрорайоне Сокол. Из ландшафтно-рекреационной зоны исключат участок площадью 12,4 га, который войдет в состав зоны жилой многоквартирной застройки.


Скриншот изменений в Генплан Минска (микрорайон Сокол)

Напомним, решение о строительстве ресурсонезависимого квартала «Дом Парк», было принято правительством три года назад — 31 декабря 2015 года. Планировалось, что его строительство начнется не раньше 2017 года, но и год назад директор разработчика проекта — частного строительного предприятия «Дом Парк» Игорь Прус, рассказал в интервью REALTY.TUT.BY, что вопрос с площадкой пока не решен.

Квартал будет состоять из трех энергоактивных комплексов зданий по четыре отдельно стоящих радиально расположенных многоэтажных жилых дома. В центре каждого энергоактивного комплекса будет размещен блокированный гараж-стоянка. В квартале будет свое скважинное водозаборное хозяйство, мини-комбинат утилизации твердых коммунальных отходов. Плюс свой центр технического обеспечения: с постом диспетчеризации систем жизнеобеспечения квартала, автомобильной мойкой, шиномонтажным пунктом, магазином и станцией технического обслуживания автомобилей.

По словам Игоря Пруса, с учетом того, что жизнеобеспечение квартала будет осуществляться автономно, от локальных источников, то государство освобождается от импорта энергоресурсов и расходов на строительство и содержание инфраструктуры этого жилья. Стоимость ЖКУ для жителей квартала должна быть на 50−70% ниже существующих тарифов.

 
Теги: Минск
 
 
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Строительство ресурсонезависимого квартала, как и планировалось, начнется в микрорайоне Сокол. Из ландшафтно-рекреационной зоны исключат участок площадью 12,4 га,...
 
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