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Бьорндален: Я должен быть доволен тем, что Дарья великолепно стреляла и быстро бежала
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировали свое выступление в
— Было очень здорово. Мне пришлось нелегко на трассе. Я должен быть доволен тем, что Дарья великолепно стреляла и быстро бежала. Жест Долля был замечательным. Впечатляет, что он поступил так на домашнем стадионе. Большое спасибо! — сказал Бьорндален в эфире
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль пропустил Бьорндалена на третье место на финише гонки.
— Я очень рада, что поразила 19 мишеней, но мне так жаль, что допустила этот промах! В целом борьба была прекрасной. Я очень довольна гонкой и тем, как публика нас поддерживала. Очень горжусь Уле — он боролся, — добавила Домрачева.
Для Дарьи Домрачевой, Уле-Эйнара Бьорндалена, а также россиянина Антона Шипулина Рождественская гонка в Германии стала последней в карьере.
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировали свое выступление в «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене, где они...
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