Бьорндален: Я должен быть доволен тем, что Дарья великолепно стреляла и быстро бежала

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировали свое выступление в «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене, где они заняли третье место, сообщает Sports.ru .



Фото: instagram.com/biathlonaufschalke/

— Было очень здорово. Мне пришлось нелегко на трассе. Я должен быть доволен тем, что Дарья великолепно стреляла и быстро бежала. Жест Долля был замечательным. Впечатляет, что он поступил так на домашнем стадионе. Большое спасибо! — сказал Бьорндален в эфире NRK .

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль пропустил Бьорндалена на третье место на финише гонки.

— Я очень рада, что поразила 19 мишеней, но мне так жаль, что допустила этот промах! В целом борьба была прекрасной. Я очень довольна гонкой и тем, как публика нас поддерживала. Очень горжусь Уле — он боролся, — добавила Домрачева.

Для Дарьи Домрачевой, Уле-Эйнара Бьорндалена, а также россиянина Антона Шипулина Рождественская гонка в Германии стала последней в карьере.