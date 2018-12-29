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Бьорндален: Я должен быть доволен тем, что Дарья великолепно стреляла и быстро бежала

30.12.2018 00:12 — Разное | Tut.by  
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировали свое выступление в «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене, где они заняли третье место, сообщает Sports.ru.


Фото: instagram.com/biathlonaufschalke/

— Было очень здорово. Мне пришлось нелегко на трассе. Я должен быть доволен тем, что Дарья великолепно стреляла и быстро бежала. Жест Долля был замечательным. Впечатляет, что он поступил так на домашнем стадионе. Большое спасибо! — сказал Бьорндален в эфире NRK.

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль пропустил Бьорндалена на третье место на финише гонки.

— Я очень рада, что поразила 19 мишеней, но мне так жаль, что допустила этот промах! В целом борьба была прекрасной. Я очень довольна гонкой и тем, как публика нас поддерживала. Очень горжусь Уле — он боролся, — добавила Домрачева.

Для Дарьи Домрачевой, Уле-Эйнара Бьорндалена, а также россиянина Антона Шипулина Рождественская гонка в Германии стала последней в карьере.

 
 
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировали свое выступление в «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене, где они...
 
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