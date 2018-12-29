Евгений и Надежда КИЗИНГЕР из Конотопа отмечают 50-летие супружеской жизни





Необыкновенно интересен и удивительно разнообразен мир людей. Одни проживут свою жизнь в тихой гавани, а других судьба бросает в такие водовороты, о которых они и не думали. Красивой и полноценной жизнью живут сегодня пенсионеры, ветераны труда, супруги из Конотопа Евгений и Надежда Кизингер.

В их биографии много общего. У обоих немецкие корни, оба родились в многодетных семьях, окончили по восемь классов и рано начали работать, выбрав простые, но требующие нелегкого труда специальности: он — тракториста, она — доярки. Но родились они в разных краях. Евгений — в Казахстане, Надежда — в Одесской области. После службы в армии Женя приехал в южную республику, где и познакомились будущие молодожены. Там и состоялась их свадьба. В 70-е годы, в период освоения целинных земель, супруги Кизингер переехали, на родину мужа. Евгений снова сел за руль трактора, а Надежда устроилась на совхозную ферму дояркой.

— В то время была ручная дойка, — вспоминает Надежда Анатольевна, — в группах более 20 коров. За нами, доярками, было закреплено доение, кормление, чистка навоза. А после работы до поздней ночи мы вместе с Женей управлялись с большим домашним хозяйством: коровами, овцами, лошадью, птицей. Рано утром снова с мужем на работу.

В 90-е годы, когда их совхоз, как и многие сельхозпредприятия СССР, пришел в упадок, семья перебралась в Московскую область. И там Евгений и Надежда трудились в сельском хозяйстве. За многолетний добросовестный труд оба супруга неоднократно награждались премиями и благодарностями. Вырастили троих детей, в семье девять внуков и пять правнуков.

В 2010 году, будучи пенсионерами, приехали на Наровлянщину. Поселились в Конотопе, где жили их родственники, сделали большой ремонт выделенного им дома и зажили тихой и спокойной жизнью. Есть еще одна общая замечательная черта дружных супругов — любовь к музыке, к песне. В детстве Евгений научился у брата игре на гармошке. А у Надежды обнаружился сильный и красивый голос. И эта музыкальная пара — постоянно участвует в художественной самодеятельности.

Хочется от всей души поздравить любящих и талантливых Евгения и Надежду Кизингер с золотым юбилеем и пожелать им крепкого здоровья, счастья, благополучия, отличного новогоднего настроения и творческих успехов.

Иван ГРУШЕВСКИЙ, фото Виктора ПАВЛОВА