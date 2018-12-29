Накрываем новогодний стол: что почём в Бресте?

Праздничный стол – дорогое удовольствие, которое заметно сказывается на кошельке. Одни хозяйки стараются покупать съестные припасы заранее, другие не видят в этом смысла, дескать, витрины и прилавки магазинов не пустуют.



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Сегодня с помощью интернета мы без труда можем проследить цены на те или иные продукты, познакомиться с акциями и другими приятными скидками. Помогают нам в этом и рекламные буклеты, которые регулярно распространяют супермаркеты и гипермаркеты. А сколько стоит набор продуктов для праздничного стола на центральном рынке? Об этом узнавала корреспондент «БВ».

И мясо, и рыба

Хоть астрологи рекомендуют не включать свинину в перечень блюд, думается, многие вряд ли откажутся от этого вида мяса. Итак, домашняя свинина в среднем стоит девять-десять рублей за килограмм, за филе просят двенадцать, котлетное мясо обойдётся в среднем семь-восемь рублей. Немного походив по мясному сектору, на глаза мне попался лоток по реализации мясной продукции «Белкоопсоюза», где продаётся свинина за 6 рублей 95 копеек. Причём не важно, какая часть вам пришлась по душе: и бочок, и шея, и котлетное мясо – всё в одну цену. Говядина – самое дорогое мясо, его цена вырастает до 17 рублей. Самая демократичная по цене курица: килограмм тушки – 4 рубля 30 копеек, грудки от 4.40 до 5.50, голень – 3. 60.

Любителям элитных сортов рыбы придётся основательно раскошелиться: филе сёмги стоит от 27 до 29 рублей, форели – 29, королевские креветки 35 рублей, горбуша 7. 90. Планируете запечь скумбрию? Цена на эту рыбку твёрдо держится у всех продавцов на рынке – 6.50, думаю, стоит поискать кладезь жирных аминокислот по более приемлемой цене в магазинах города.

Овощное ассорти

Многие считают традиционные «Оливье» и «Сельдь под шубой» далеко не праздничным салатом, однако для консервативных хозяек не одно застолье не обходится без этих сытных блюд. Для вкусного салата нужны качественные овощи. Картошку на рынке можно купить от 70 копеек до рубля, средняя цена морковки 70 копеек, за килограмм лука просят рубль, свекла разной формы стоит от 70 копеек и выше. Если в «Оливье» вы предпочитаете добавлять свежие огурцы, то турецкие вам предложат за четыре рубля, а минские – за шесть. По словам продавцов, столичные огурцы ароматнее и вкуснее. Что касается свежей белокочанной капусты, то цена за килограмм не превышает рубля, а «пекинка» стоит на пятьдесят копеек дороже.

Сделать блюда красивым и ярким поможет, конечно же, зелень. Пучок укропа стоит сорок копеек, лука – от сорока копеек до рубля, за пряную руколлу придётся отдать полтора рубля.

Фруктовое изобилие

Переходим к фруктовой нарезке. Под куполом за килограмм яблок придётся заплатить два рубля, за груши – четыре с половиной. Лимоны по 3.80, апельсины – 3.50. На улице ассортимент витаминной продукции в разы шире, да и цены чуть ниже. Так, яблоки можно купить от рубля за килограмм. «Земляничное», «Чёрный принц», яблоко-груша, «Лиголь», «Антоновка» – выбрать наливное на вкус и цвет не составит труда. За домашние груши просят три с половиной рубля. Виноград зелёный «Киш-миш» четыре рубля, виноград красный – от шести и выше, самый демократичный вариант – виноград «Узбекский», его цена 2.80. Самые дешёвые бананы я нашла по 2 рубля 30 копеек. Традиционные новогодние фрукты в глянцевой кожуре – мандарины, а также гибриды мандарина и апельсина-королька – клементины стоят в основном 3.80.

Балуем домашних

Заглянула я и в сектор, где продают сухофрукты, которые не только полезны для сердца и сосудов, но и вмиг могут изменить вкус любого блюда. Кстати, в последнее время стали популярны букеты из орехов и сухофруктов. Такой подарок – настоящая радость для гурманов. Итак, в зависимости от размера и сорта чернослив можно купить от семи до …восемнадцати рублей, ценовой диапазон кураги 7-15 рублей, минимальная стоимость грецких орехов без кожуры пятнадцать, максимальная – двадцать пять рублей. Хотите побаловать своих домашних и гостей на новогоднем застолье экзотическим салатом с кедровыми орешками? Нет ничего проще. За сто граммов «сибирского угощенья» просят от 6.50 рублей до 8.50.

Писать о баночках с горошком и кукурузой, думаю, нет смысла: уверена, они уже давно ждут своего часа на полке вашего холодильника. С продуктами мы определились. Дело за малым: приготовить блюда на праздничный стол. В принципе, приготовление занимает не так много времени, как беготня по магазинам в поисках провианта. Кстати, овощи можно сварить и почистить за день до торжества, оставив их ожидать своего часа в контейнере в холодном месте. А ещё очень важно творить кулинарные шедевры в хорошем настроении: опытные хозяйки отмечают, что блюда получаются необычайно вкусными и красивыми.

Вкусного вам Нового года, уважаемые читатели, оптимизма и успехов в 2019 году!