В ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» провели конкурс «Ученик года»

Новый год – праздник, когда соединяются подведение итогов и планирование дел. Уже стало доброй традицией в ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» проведение конкурса «Ученик года».



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11 учащихся 3-4 классов достойно подвели итог уходящего 2018 года. Все этапы конкурса были посвящены юбилейной дате – 1000-летию Бреста: написали сочинение «Город, в котором я живу», создали проекты «Улицы Бреста рассказывают…» и провели заочную экскурсию по любимому городу, ответили на вопросы интеллектуального конкурса о флоре и фауне Брестчины, знаменитых земляках и памятных местах Бреста. «Учеником года» среди учащихся 3-4 классов стал Гайдай Захар, учащийся 3 «Г» класса. 2019 год назовет новые имена лучших учеников школы среди 5-11 классов.



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Обещает быть интересным и конкурс «Семья года», в котором принимает участие 34 семьи учащихся начальной школы. Фотоальбомы «Листая страницы семейного альбома», представленные на первый этап конкурса, удивили своей скрупулёзностью и индивидуальностью. Впереди у участников очередные этапы: создание видеоролика «Моя семья – моя радость», мастер-класс по приготовлению любимого семейного блюда, участие в соревновании «Папа, мама, я – спортивная семья», написание эссе «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!». А на финальном этапе конкурсантов ожидают «Интеллектуальное лото», «Визитная карточка», «Копилка житейской мудрости». Конкурсы набирают обороты, а значит, будут новые идеи, интересные встречи, яркие открытия.