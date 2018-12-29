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Как перед Новым Годом в Бресте "фильтровали" гребной канал
30.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
ГАИ проводит такие мероприятия, называются "фильтр". Но на этот раз в особо жёстком варианте - просто всех, кто проезжает по улице останавливают, за счет сужения проезжей части, и проверяют документы. Фото сделаны сегодня, 29 декабря 2018 года, но подобное было и раньше.
Иногда не получается у всех-всех, тогда, если очень повезёт, пропускают часть автомобилей без проверки. Не успевают, значит.
И ничего, и никто не против, все довольны. Новый год же, оно и понятно... Можно лишь добавить, что происходит это с двух сторон, в обоих направлениях.
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