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Как перед Новым Годом в Бресте "фильтровали" гребной канал

30.12.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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ГАИ проводит такие мероприятия, называются "фильтр". Но на этот раз в особо жёстком варианте - просто всех, кто проезжает по улице останавливают, за счет сужения проезжей части, и проверяют документы. Фото сделаны сегодня, 29 декабря 2018 года, но подобное было и раньше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62062.php

Как перед Новым Годом в Бресте "фильтровали" гребной канал

Иногда не получается у всех-всех, тогда, если очень повезёт, пропускают часть автомобилей без проверки. Не успевают, значит.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62062.php

Как перед Новым Годом в Бресте "фильтровали" гребной канал

И ничего, и никто не против, все довольны. Новый год же, оно и понятно... Можно лишь добавить, что происходит это с двух сторон, в обоих направлениях.

 
 
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ГАИ проводит такие мероприятия, называются "фильтр". Но на этот раз в особо жёстком варианте - просто всех, кто проезжает по улице останавливают, за счет сужения...
 
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