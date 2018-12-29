ГАИ проводит такие мероприятия, называются "фильтр". Но на этот раз в особо жёстком варианте - просто всех, кто проезжает по улице останавливают, за счет сужения проезжей части, и проверяют документы. Фото сделаны сегодня, 29 декабря 2018 года, но подобное было и раньше.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62062.php

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Иногда не получается у всех-всех, тогда, если очень повезёт, пропускают часть автомобилей без проверки. Не успевают, значит.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62062.php

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И ничего, и никто не против, все довольны. Новый год же, оно и понятно... Можно лишь добавить, что происходит это с двух сторон, в обоих направлениях.