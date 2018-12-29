ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

30.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 317

 

Районная благотворительная акция «Наши дети» продолжается.  К воспитанникам детского социального приюта  в Рудковщине приехали руководитель района Сергей Кулагин вместе с представителями отдела по образованию и районной организации ОО «Белорусский союз женщин».

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

Подарить детям праздник приехали и  военнослужащие войсковой части 6713 – давние и надежные шефы детского приюта. Они приехали большой делегацией — заместитель командира батальона по идеологической работе Владимир Черногузов, командир 3-й стрелковой роты Сергей Якусик, заместитель командира роты по идеологической работе Александр Подлипский, старшины Наталья Силаева и Ольга Пытькова. Кураторы в погонах привезли детям развивающие игры, письменные принадлежности и сладости.

 

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

Сергей Кулагин поздоровался за руку и побеседовал с каждым ребенком, похвалил их нарядные праздничные костюмы.  Глава района поздравил детей с Новым годом и вручил им подарки от райисполкома.

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

Также в приют приехали в этот день  представители частного унитарного предприятия «Геймер» (директор Людмила Кириленко) —  они подарили ребятам телевизор.

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

Директор социально-педагогического центра Татьяна Камисарова рассказала, что за время акции оказали благотворительную помощь приюту и привезли подарки детям  руководители и представители нескольких организаций: УП «Горецкий элеватор»,  ЧУПП «Прометей», ЦБУ № 708 АСБ «Беларусбанк», Горецкий педагогический колледж, РЦГиЭ, Горецкий филиал Могилевского агентства по госрегистрации и земельному кадастру, студенты БГСХА, благочинный церквей Горецкого округа протоиерей Сергий Мосур.

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Районная благотворительная акция «Наши дети» продолжается.  К воспитанникам детского социального приюта  в Рудковщине приехали руководитель района Сергей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как перед Новым Годом в Бресте "фильтровали" гребной канал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика