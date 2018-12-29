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«Наши дети» из приюта в Рудковщине. Благотворительная акция продолжается
30.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Районная благотворительная
Подарить детям праздник приехали и военнослужащие войсковой части 6713 – давние и надежные шефы детского приюта. Они приехали большой делегацией — заместитель командира батальона по идеологической работе Владимир Черногузов, командир 3-й стрелковой роты Сергей Якусик, заместитель командира роты по идеологической работе Александр Подлипский, старшины Наталья Силаева и Ольга Пытькова. Кураторы в погонах привезли детям развивающие игры, письменные принадлежности и сладости.
Сергей Кулагин поздоровался за руку и побеседовал с каждым ребенком, похвалил их нарядные праздничные костюмы. Глава района поздравил детей с Новым годом и вручил им подарки от райисполкома.
Также в приют приехали в этот день представители частного унитарного предприятия «Геймер» (директор Людмила Кириленко) — они подарили ребятам телевизор.
Директор социально-педагогического центра Татьяна Камисарова рассказала, что за время акции оказали благотворительную помощь приюту и привезли подарки детям руководители и представители нескольких организаций: УП «Горецкий элеватор», ЧУПП «Прометей», ЦБУ № 708 АСБ «Беларусбанк», Горецкий педагогический колледж, РЦГиЭ, Горецкий филиал Могилевского агентства по госрегистрации и земельному кадастру, студенты БГСХА, благочинный церквей Горецкого округа протоиерей Сергий Мосур.
Галина Кожевникова
Фото Михаила Левцова
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Районная благотворительная акция «Наши дети» продолжается. К воспитанникам детского социального приюта в Рудковщине приехали руководитель района Сергей...
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