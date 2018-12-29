На 7 рублей дешевле. Как в Минске изменились цены на продукты к новогоднему столу

Торговые сети в начале декабря заявили , что они не планируют повышать цены перед новогодними праздниками. И обещали, что в магазинах будет большое количество скидок и акций. FINANCE.TUT.BY проверил, оправдались ли намерения торговых сетей в Минске, и посмотрел, как изменились цены на продукты.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, 4 декабря мы посмотрели в трех торговых сетях цены на продукты, которые могут пригодиться к новогоднему столу. 27 декабря мы снова прошлись по тем же магазинам и сравнили цены.

В первой торговой сети цены практически на все продукты не изменились. Подорожали только помидоры и огурцы. Но вряд ли это связано именно с тем, что продавцы подняли торговые надбавки. Скорее всего, цены разнятся из-за смены поставщиков.

В таблицах звездочкой помечены товары, на которые сейчас действует скидка.





Некоторые продукты сейчас стоят дешевле, чем в начале месяца. К примеру, колбаса «Австрийская» продается со скидкой и стоит на 4,5 рубля меньше — 14,99. На 10 копеек подешевела куриная голень и на 30 копеек шампанское.

В целом продукты, цены на которые мы смотрели к концу декабря, подешевели на 3,1 рубля.

Во второй торговой сети наша продуктовая корзина подорожала на 4,57 рубля. В основном это произошло из-за роста цен на фрукты-овощи. Кроме того, поднялись цены на свинину, вареную колбасу и замороженную форель.





В третьей торговой сети продукты из-за большого количества скидок, подешевели еще больше, чем в первой, — на 7,16 рубля. Значительно снизилась цена красной икры, аж на 5 рублей. Подешевела консервированная кукуруза и зеленый горошек. А вот конфеты «Любимая Алена» подорожали на 3,9 рубля.





«Цены на продукты либо стоят на месте, либо снижаются»

В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома подтвердили, что «цены на продукты либо стоят на месте, либо снижаются».

— Мы каждый день ходим по магазинам и отслеживаем цены на 26 групп основных продуктов питания, — рассказывает начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. — Эту работу мы начали 17 декабря и продолжим до 8 января 2019 года.

Мы отслеживаем цены на кур, мясо, колбасы, сыр, шампанское, водку, овощи, фрукты и другие продукты в 26 торговых сетях, включая и магазины шаговой доступности.

Начальник управления отметила, что небольшие колебания цен есть только на овощи и фрукты.

— Меняются немного цены только на фрукты и овощи, но это зависит не от торговых сетей, а от поставщиков. К примеру, еще недавно бананы возили из Коста-Рики — была одна цена. Теперь сезон начался в Эквадоре, оттуда возят уже по другой цене. Именно из-за этого цены могут отличаться у кого-то в большую сторону, у кого-то в меньшую, — говорит Нина Емельянова. — А где одинаковый производитель, к примеру, мяса, то там цена либо остается на уровне, либо снижается за счет акций.